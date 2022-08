Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care incerca sa insele o femeie prin metoda "accidentul" a fost prins de politistii din Ploiesti dupa ce acestia au tras focuri de arma, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.

- Un escroc din orașul constanțean Medgidia a fost prins de catre polițiștii din Prahova, doar dupa ce l-au amenințat cu focuri de arma. Barbatul se folosea de o noua varianta a metodei Accidentul.

- Un tanar care incerca sa inșele prin metoda Accidentul o persoana din Ploiești a fost prins vineri dupa ce polițiștii au tras doua focuri de arma in plan vertical. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați de o persoana cu privire la faptul ca la poarta sa se afla o persoana necunoscuta care…

- Continue reading Metoda de inșelaciune ”Accidentul” continua sa faca victime la Cluj, doar in ultimele zile au fost inregistrate mai multe plangeri, prejudicii de zeci de mii de euro, nimeni nu a fost prins at Info real.

- Un barbat de 61 de ani, din municipiul Turnu-Magurele, județul Teleorman, a fost depistat in noaptea de miercuri spre joi in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tismana, din municipiul Targu Jiu, fiind sub influența alcoolului. iar in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca pe strada Șoseaua Nordului, din municipiu se afla un barbat care are in mana un cuțit. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului constatand faptul ca…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Arad a fost injunghiat, miercuri, pe o strada din Constanta, iar agresorul, in varsta de 22 de ani, tot din Arad, a fost prins de politisti. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati, printr-un apel…

- In urma cercetarilor efectuate in cauza, a fost identificata persoana banuita de comiterea faptelor ca fiind un barbat in varsta de 39 de ani, din municippiul Ploiești. In vederea administrarii probatoriului, ieri, 23 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au efectuat o percheziție…