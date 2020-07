Stiri pe aceeasi tema

- Un maramureșean de 36 de ani, se dadea drept agent al unei firme de curierat, cu identificare falsa, inșeland astfel patru persoane din patru colțuri diferite de țara. „In data de 02.07.2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean…

- La data de 2 iulie, Tribunalul Maramures a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 02.07.2020, pana la data de 31.07.2020, inclusiv, a inculpatului X, in varsta de 47 de ani, fara antecedente penale, cercetat…

- Polițiștii din Alba au reținut o persoana care ar fi inșelat mai mulți apicultori din județele Alba și Hunedoara. In anul 2019 ar fi achiziționat de la aceștia peste 28 de tone de miere și ar fi platit doar jumatate din valoarea ei. Polițiștii au facut 5 percheziții in urma carora au ridicat documente…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, barbatul suspectat de viol in forma continuata a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr/o decizie a magistratilor Judecatoriei Balcesti. In fata instantei de judecata, el a cerut, prin avocatul din oficiu, sa fie introdus…

- La data de 06.05.2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au derulat o acțiune pe raza comunei Ilia, in scopul depistarii și prinderii persoanelor fața de care instanțele de judecata au emis mandate de executare a pedepsei inchisorii. In cadrul acțiunii, politistii au depistat…

- In noaptea de 3 spre 4 mai un grav accident s-a produs pe DJ 109 F, intre Strambu Baiuț și Lapuș. O femeie de 47 de ani, pasagera in autovehiculul implicat in accident, a fost descarcerata de echipajele medicale, dar au constatat decesul ei. Soferul, un barbat de 48 de ani, din Ungureni, a fost […]…

- Tribunalul Tulcea a admis, sambata, propunerea Parchetului de pe langa Tribunal pentru arestarea preventiva a primarului comunei Crisan, Ilie Munteanu, acuzat de savarsirea infractiunii de luare de mita, scrie Agerpres.Potrivit unor surse judiciare, edilul a fost retinut de procurori vineri…