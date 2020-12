“Escape from Christmas” primul film de Crăciun făcut integral de adolescenți români în limba engleză Craciunul 2020 este unul atipic din toate punctele de vedere. Insa pentru frații Gogan, Andra și Razvan va fi unul de poveste. Pentru ca anul acesta de Craciun se va lansa pe canalul de Youtube al Andrei o pelicula cu o poveste speciala. Filmul se numește “Escape from Christmas” și e primul film de Craciun facut integral de adolescenți romani in limba engleza. Acțiunea filmului urmarește 8 adolescenți care sunt convinși sa mearga la o cabana izolata la munte. Ei raman inchiși in cabana și sunt nevoiți sa redescopera spiritul Craciunului ca sa poata ieși. Printre actori intalnim și vlogerii Andra… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Escape from Christmas”, primul film de Craciun cu vloggeri romani, in limba engleza Craciunul 2020 este unul atipic din toate punctele de vedere. Insa pentru frații Gogan, Andra și Razvan va fi unul de poveste. Pentru ca anul acesta de Craciun se va lansa pe canalul de Youtube al Andrei o pelicula…

- Eleviide clasa a VIII-a și profesorii lor de limba romana vor putea vedea online cum sepreda noua programa școlara dupa care vor susținea evaluarea naționala anulviitor. Sesiunileonline, care incep miercuri de la ora 15.00, sunt organizate de Ministerul Educației și Institutulde Lingvistica „Iorgu…

- In preajma Craciunului, in fiecare casa se simte miros de brad și ...portocale. Cele mai bune din lume vin din Spania, unde sezonul culesului este in toi și sute de romani dau o mana de ajutor in livezile de portocale și mandarine.

- Se pare ca nu doar analfabetul funcțional Szasz platit din bani publici are probleme cu limba romana in Primaria Carei ci și cei care scriu comunicatele de la Casa de Cultura. E vorba de aceeași Casa de Cultura care a pregatit in octombrie 2014 pentru festivitatea de inaugurare un program exclusiv in…

- Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, dintr-un magazin pescaresc ne ofera detalii despre ce tipuri de pește recomanda specialiștii pentru zilele din postul Craciunului cu dezlegare la pește.

- Textierul si jurnalistul Herbert Kretzmer, cunoscut pentru adaptarea in limba engleza a musicalului „Les Miserables” si colaborator al lui Charles Aznavour, a murit la varsta de 95 de ani, informeaza BBC, citat de News.roNascut pe 5 octombrie 1925, in Africa de Sud, scriitorul englez a semnat…

- Totul a plecat de la o palarie pe care Mihaela Radulescu i-a facut-o cadou lui Catalin Maruța. „Aceasta palarie frumoasa a primit-o Catalin de la Mihaela, iata ca pot sa o port și eu. Zic jos palaria! Mulțumesc pentru palarie, Mihaela. Cum se invarte, dar din dar se face Rai. Felicitari pentru Ferma,…

- Parchetul European a hotarât sa utilizeze engleza ca limba de lucru, deși niciuna dintre cele 22 de state membre și participante nu este anglofona, scrie La Liberation. Publicația citeaza un diplomat francez care comenteaza ca ”este într-adevar o lovitura, mai ales ca procurorul european,…