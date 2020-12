„Escape from Christmas”, primul film de Craciun cu vloggeri romani, in limba engleza Craciunul 2020 este unul atipic din toate punctele de vedere. Insa pentru frații Gogan, Andra și Razvan va fi unul de poveste. Pentru ca anul acesta de Craciun se va lansa pe canalul de Youtube al Andrei o pelicula cu o poveste speciala. Filmul se numește „Escape from Christmas” și e primul film de Craciun facut integral de adolescenți romani in limba engleza. Acțiunea filmului urmarește 8 adolescenți care sunt convinși sa mearga la o cabana izolata la munte. Ei raman inchiși in cabana și sunt nevoiți sa redescopera…