Escapadă de vacanță la un pas de Craiova: Plaza Lake Rojiște Intr-un sezon de vara atipic, in care majoritatea oamenilor cauta opțiuni de petrecere a timpului liber și a concediilor cat mai aproape de casa, in locuri sigure și retrase, craiovenii au alternativa la un pas de oraș. O bucata rupta din paradis, cu ștranduri cu apa sarata, lac cu ponton, opțiuni de pescuit și activitați in aer liber, loc de joaca pentru copii. Toate acestea se regasesc in incinta resortului Plaza Lake din Rojiște , la mai puțin de 30 minute distanța de oraș. Ștranduri cu apa sarata natural Intr-un ținut de poveste, veți gasi aici un colț de padure și un parc inflorit, un lac… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

