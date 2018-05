Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a condamnat atacurile iraniene impotriva Israelului si a indemnat regimul de la Teheran sa evite actiunile destabilizatoare, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Bombardamentul efectuat marti seara de avioane militare israeliene in Siria a avut rolul de a bloca un eventual atac iranian asupra zonei Inaltimilor Golan aflata sub control israelian, afirma surse citate de presa israeliana si libaneza. Marti seara, in contextul in care presedintele…

- Marea Britanie si Franta s-au pus de acord ca un ”larg evantai de optiuni” sa fie prezentat la ONU ca raspuns la presupusul atac chimic de sambarta seara de la Duma, in Ghouta de Est, a anuntat luni Ministerul britanic de Externe, relateaza Reuters, conform news.ro.Seful diplomatiei britanice Boris…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este extrem de probabil ca insusi presedintele rus Vladimir Putin sa fi luat decizia folosirii unui agent neurotoxic de uz militar pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, transmite Reuters. …

- Marea Britanie ar putea bombarda Siria, daca dictatorul Bashar al-Assad continua sa foloseasca arme chimice asupra populației, a avertizat luni ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson, fost primar al Londrei.

- Ministrul de externe britanic Boris Jonhson a avertizat, intr-un discurs rostit miercuri la Londra, ca ar fi o "nebunie" ca tara sa sa accepte un acord asupra iesirii din Uniunea Europeana care sa nu-i permita sa se bucure de "libertatile economice" pe care le presupune acest pas, relateaza Press Association.…