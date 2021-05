Deteriorarea situatiei din Orientul Mijlociu - ciocniri intre palestinieni si politisti la Ierusalim, tiruri de rachete in directia Israelului, lovituri aeriene asupra Fasiei Gaza - a starnit numeroase reactii, de la apelul Washingtonului la "dezescaladare" la condamnarea Israelului de catre tarile arabe, trece in revista AFP.



Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit luni de urgenta, dar fara sa se puna de acord asupra unei declaratii comune, Statele Unite considerand ca "un mesaj public nu este oportun in acest stadiu", potrivit diplomatilor.



Washington



…