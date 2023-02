Stiri pe aceeasi tema

- La un an de razboi, șeful diplomației de la Chișinau publica o imagine in care iși imbrațișeaza omologul ucrainean. Oficialul a transmis un mesaj prin care trece in revista evenimentele care s-au produs de la inceputul invaziei Rusiei in țara vecina, scrie Realitatea.md. De asemenea, Popescu vorbește…

- Veronica Sirețeanu-Vragaleva l-ar putea succeda la șefia Ministerului Finanțelor pe Dumitru Budeanschi in noua garnitura guvernamentala, au confirmat pentru Anticoruptie.md surse apropiate guvernarii. Sireșeanu-Vragaleva este in prezent directoare adjuncta la Camera Americana, organizație care intrunește…

- Parlamentul European (PE) este solidar cu Republica Moldova și va susține conducerea proeuropeana a republicii noastre, sunt asigurarile date de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, adresate marți, 14 februarie, șefei statului Maia Sandu. „In numele…

- Luni este ziua in care instanța suprema ar trebui sa dea o soluție privind aplicarea in totalitate a Legii nr.107/2021, de reducere cu 13 ani a varstei de pensionare.„Astazi (luni - n.r.) suntem in București sa ne strigam DREPTATEA in fața sediului Inaltei Curți de Casație și Justiție! Noi ne luptam…

- Directorul adjunct al Serviciului Protecție și Paza de Stat (SPPS) Vasile Popa a fost ridicat in grad. Un decret in acest sens a fost semnat, pe 27 ianuarie, de catre șefa statului Maia Sandu. „Se confera gradul special de general-maior al Serviciului de Protecție și Paza de Stat domnului Vasile Popa,…

- Anul 2022 a fost un an care ne-a pus la incercare și ne-a aratat cine suntem. Astazi putem alege greutațile din calea noastra sau putem alege sa vedem ce am facut din aceste greutați. Anul 2023 este un inceput pentru R.Moldova și un inceput pentru fiecare cetațean al țarii noastre, a declarat președintele…

- „Republica Moldova s-a alaturat Programului de mediu al Uniunii Europene. Am promulgat Legea cu privire la ratificarea Acordului cu UE privind participarea Republicii Moldova la LIFE, Programul european pentru mediu și politici climatice”, a scris șefa statului Maia Sandu intr-o postare pe Facebook.…