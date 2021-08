Stiri pe aceeasi tema

- O noua serie de modificari fiscale a fost pregatita de Ministerul Finanțelor, fiind vorba, printre altele, despre procedura de eșalonare simplificata, amnistie, SAF-T - așteptata de multa lume, care practic acum va fi introdusa în legislația naționala, având în vedere ca de anul viitor…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca va ramane ministru interimar al Finanțelor pana la finalul celor 45 de zile de mandat, dar are mai multe nume in minte pentru aceasta funcție și urmeaza sa le discute in PNL, potrivit unui interviu acordat pentru Digi24. „Vom lua o decizie. Voi ramane acolo 45 de…

- Primaria comunei Mihai Eminescu, judetul Botoșani, aduce la cunoștința agenților economici și populației ca termenele de plata ale impozitelor și taxelor locale, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, sunt urmatoarele:

- Primaria Capitalei are o datorie de peste 543 de milioane de lei catre Termoenergetica București. Printr-un ordin comun adoptat de Ministerului Finanțelor și de Ministerului Dezvoltarii, instituția condusa de Nicușor Dan nu mai are voie sa foloseasca nimic din fondurile care au ca destinație Primaria…

- Execuția bugetara pe anul 2020, publicata de Ministerul Finanțelor, arata o situație catastrofala a veniturilor statului, precum și un deficit uriaș pe toate planurile, acoperit de imprumuturi masive. Cele mai mici incasari bugetare au fost din impozitul pe profit al bancilor comerciale, care, efectiv,…

- Incasarile din impozitul pe salarii si venit au totalizat 12,05 miliarde lei in perioada ianuarie-mai 2021, consemnand o crestere de 25,9% (an/an), a informat vineri Ministerul Finantelor, precizand ca deficitul bugetar a scazut pana la 2,29% din PIB.

- Comisia economica a Senatului a organizat, joi, o dezbatere asupra legii camerelor de comert din Romania, cunoscuta si sub denumirea de „Legea Romexpo”, aflata in procedura de reexaminare, la cererea lui Klaus Iohannis. La dezbatere au participat membrii comisiei cconomice, reprezentanti a Ministerului…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 8,08 miliarde lei (0,71%…