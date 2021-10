Eșalonarea simplificată a devenit permanentă din octombrie 2021. Cum arată modelul cererii Eșaloarea simplificata a devenit permanenta în octombrie prin OUG 11/2021. În acest sens, acum ANAF a elaborat și a pus în dezbatere modelul cererii de acordare a eșalonarii la plata în forma simplificata.



Model cerere eșalonare în forma simplificata (click pentru a deschide)



Prin OUG recent publicata (menționata la început) se suspenda condițiile de menținere a eșalonarii la plata, în situația în care activitatea este restrânsa/închisa de catre “organele abilitate ale statului&" similar cu dispozițiile suspendarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au publicat modelul adeverintei pe care angajatorii trebuie sa il inmaneze persoanelor nevaccinate, care trebuie sa il completeze și sa il prezinte la un eventual control, pentru deplasarea intre orele 20.00-5.00. De duminica, 3 octombrie, au intrat in vigoare noile restricții anti-COVID…

- Membrii guvernului s-au reunit in ședința, de la ora 16:30, pentru a aproba certificatul verde Covid, ca masura pentru desfașurarea unor activitați in localitațile in care incidența cazurilor de coronavirus este cuprinsa intre 3 și 6 la mia de locuitori. In ședința de ieri, Comitetul Național pentru…

- DOCUMENT| Certificatul verde COVID, APROBAT de Guvern. Cum se va realiza accesul persoanelor la nunți, botezuri sau restaurante DOCUMENT| Certificatul verde COVID, APROBAT de Guvern. Cum se va realiza accesul persoanelor la nunți, botezuri sau restaurante In cadrul ședinței de vineri, Guvernul a aprobat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24, ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița care l-a anunțat despre decesul unui subofițer de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID. Șeful…

- Comitetul National pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 9 septembrie 2021, Hotararea numarul 67 privind propunerea prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. 1. Se propune menținerea coordonarii operaționale a serviciilor publice de ambulanța și a serviciilor voluntare…

- Guvernul a adoptat în ședința de luni doua Ordonanțe de modificare a Codului fiscal și a celui de procedura fiscala. HotNews.ro a mai scris despre ele, înca de când erau în faza de proiect. Practic, apar anumite clarificari ale legislației și câteva noutați: procedura de…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au ajuns la o incidența de 2,61 și respectiv 2,13 la mia de locuitori in ceea ce privește numarul de persoane infectate cu COVID-19. In aceasta situație, conform legislației in vigoare, se aplica o serie de masuri preventive care au drept scop diminuarea raspandirii virusului…

- O noua serie de modificari fiscale a fost pregatita de Ministerul Finanțelor, fiind vorba, printre altele, despre procedura de eșalonare simplificata, amnistie, SAF-T - așteptata de multa lume, care practic acum va fi introdusa în legislația naționala, având în vedere ca de anul viitor…