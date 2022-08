Stiri pe aceeasi tema

Agenția Spațiala Europeana (ESA) a inceput discuții tehnice preliminare cu SpaceX, compania lui Elon Musk, care ar putea duce la utilizarea temporara a lansatoarelor sale, dupa ce conflictul din Ucraina a blocat accesul occidental la rachetele rusești Soyuz, transmite Reuters.

Taiwanul iși pregatește adaposturile antiaeriene, in contextul in care creșterea tensiunii cu China și invazia Rusiei in Ucraina ridica noi temeri privind posibilitatea unui atac chinezesc asupra insulei democratice, transmite Reuters.

Finlanda va organiza o etapa din Marele Premiu la patinaj artistic, dupa ce Rusiei i-a fost retras statutul de gazda ca urmare a invaziei din Ucraina, a anuntat Federatia internationala de patinaj (ISU), citata de Reuters.

Principalul obiectiv al Rusiei in razboiul din Ucraina va consta in eforturile de a cuceri toata regiunea Donetk dupa ce a obtinut controlul deplin al Luganskului, a declarat seful administratiei militare regionale a Luganskului Serghii Gaidai, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Agenția spațiala rusa a publicat marți coordonatele sediilor occidentale de aparare, inclusiv ale Pentagonului american și ale locului unde se desfașura summitul NATO, afirmand ca operatorii de sateliți occidentali lucreaza pentru inamicul Rusiei - Ucraina, informeaza Reuters.

Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters.

Guvernatorul regiunii Briansk din vestul Federatiei Ruse a declarat sambata ca un barbat a fost ranit usor de o schija si doua case au luat foc dupa ce fortele ucrainene au intreprins lovituri asupra unui sat din regiune, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Finanțatorul miliardar George Soros a declarat marți ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi inceputul celui de-al treilea razboi mondial, astfel ca cea mai buna cale de a pastra civilizația libera este ca Occidentul sa invinga forțele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters.