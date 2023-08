Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a spus ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect. Au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor. Cand a ajuns la fața locului, acolo se aflau deja a inspectori sefi de pompieri…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor.…

- Durere mare dupa iadul de la Crevedia! Victimele exploziilor, internate la spitalele din București, au nevoie urgenta de sange. Totodata, o unitate spitaliceasca a cerut de albumina. Autoritațile fac apel la oameni pentru a merge sa doneze in centrele de transfuzie, pentru a fi aproape de semenii lor. …

- La momentul raportarii ora 2:00 , 54 persoane sunt internate in diverse sectii ale unitatilor sanitare, 10 dintre acestea fiind intubate.Mai multe centre de transfuzie sanguina din tara isi deschid portile astazi, 27 august, in regim de urgenta, pentru a fi alaturi de cei raniti in incidentul de la…

- Sase victime ale exploziei care s-a produs, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia vor fi transportate la spital in Bucuresti cu arsuri „considerabile” pe suprafata corpului, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Marsul Bucharest Pride de anul acesta este despre familii si va fi „mai politic ca oricand”, a afirmat presedintele ACCEPT, Florin Buhuceanu. El a participat la un eveniment organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, inainte de Bucharest Pride – marsul care sustine comunitatea LGBTQI+ si drepturile…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, 2 iunie, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea. Potrivit agendei sefului statului, dupa ceremonia primirii oficiale, cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, iar apoi o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea. Potrivit agendei sefului statului, dupa ceremonia primirii oficiale, cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, iar apoi o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul…