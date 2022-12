Stiri pe aceeasi tema

- Primul brad care a fost impodobit in Romania a fost la curtea regelui Carol I, in anul 1866, odata cu sosirea dinastiei Hohenzollern in Tarile Romane. Obiceiul a fost preluat imediat de boierimea bucuresteana a vremii, astfel ca, incepand din acel an, bradul impodobit a devenit unul dintre cele mai…

- Compania introduce din prima luna a anului 2023, noi zboruri de linie. Wizzair va avea o noua cursa de linie cu destinația Israel. Romanii care vor sa calatoreasca pe acest segment iși pot deja achiziționa biletele. Wizzair va avea o noua cursa de linie din Ianuarie Wizzair a decis ca in aceasta perioada…

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, a vizitat militarii care fac parte din grupul de lupta al NATO din țara noastra. Franța are in Romania cateva sute de militari, care, alaturi de olandezi și belgieni, formeaza grupul de lupta al NATO de aici.

- Franța va continua eforturile de a pune in funcțiune un sistem care va permite exportul cerealelor pe rute terestre prin Polonia și Romania, mai degraba decat pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renunțat la acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene pe mare. „Daca nu pot fi transportate pe…

- Cabral a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea despre experiența in calitate de prezentator de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Vedeta de la PRO TV a vorbit și despre copiii sai. LIBERTATEA: Te-ai intors, dupa o pauza de 7 ani, in calitate de prezentator la „Sunt celebru, scoate-ma…

- Producatorul auto francez Renault va controla 80% din lantul sau valoric de vehicule electrice mult inainte de obiectivul sau – anul 2030 – deoarece dezvolta parteneriate in domeniul bateriilor, a motoarelor electrice si a electronicii de putere, a afirmat joi directorul general Luca de Meo, transmite…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- Romania are in acest an o producție mai mica de porumb, din cauza secetei, insa ea este suficienta pentru a acoperi necesarul intern, existand disponibilitați pentru export chiar daca cantitațile vor fi mai mici, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Ziua Porumbului. “Cel mai afectat de…