- Erupțiile vulcanului Etna și ale vulcanului mai mic Stromboli au aruncat cenușa fierbinte și lava ridicand nivelul de alerta pe insula mediteraneana Sicilia și forțand inchiderea temporara a aeroportului Catania vineri, scrie Reuters.

- Erupțiile vulcanului Etna și ale vulcanului mai mic Stromboli au aruncat cenușa fierbinte și lava ridicand nivelul de alerta pe insula mediteraneana Sicilia și forțand inchiderea temporara a aeroportului Catania vineri, scrie Reuters, potrivit Mediafax.

