Erupţie vulcanică pe insula Java; sute de localnici evacuaţi şi un aeroport închis Autoritatile indoneziene au dispus vineri evacuarea persoanelor din zona Gunung Merapi (Muntele de foc - n.r.) iar un oras si-a inchis aeroportul dupa ce vulcanul a degajat aburi si cenusa pana la o inaltime de 5.500 de metri, relateaza Reuters si DPA.



Vulcanul Gunung Merapi de pe insula Java este unul dintre cei mai activi din Indonezia, iar o serie de eruptii din 2010 au provocat moartea a peste 350 de persoane.



O agentie de gestionare a dezastrelor le-a spus locuitorilor care traiesc pe o raza de 5 km in jurul vulcanului sa plece temporar si sa se instaleze in adaposturi,

