Bilantul eruptiei vulcanului Whakaari, din nord-estul tarii, a crescut la 19 morti cu decesul uneia dintre persoanele internate in spital, a anuntat luni politia, noteaza AFP.



Aceasta persoana a murit duminica intr-un spital din Auckland, a precizat un purtator de cuvant al politiei.



In total, 47 de persoane, in principal turisti australieni, au fost surprinse de eruptia de la 9 decembrie in timp ce vizitau insula vulcanica situata in nordul Noii Zeelande. In spital se mai afla 25 de raniti, majoritatea in stare grava.



Bilantul de 19 morti include doua persoane…