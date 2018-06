Erupţie vulcanică în Galapagos: 50 de locuitori evacuaţi Autoritatile din Ecuador au ordonat marti evacuarea preventiva a 50 de persoane de pe insula principala a arhipelagului Galapagos de teama unei eruptii vulcanice, informeaza AFP.



Locuitorii din apropierea vulcanului Sierra Negra, de pe insula Isabela, au fost plasati la familii-gazda, a declarat serviciul de comunicare al Guvernului.



Accesul turistilor in zona vulcanului cu o altitudine de 1.124 de metri, care a inceput sa erupa marti seara, a fost, de asemenea, restrictionat.



Pe 16 iunie, activitatea unui alt vulcan din Galapagos, Cumbre, situat pe insula Fernandina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

