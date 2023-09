Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 800-900 de mii de ani, omenirea a suferit o reducere drastica, probabil din cauza schimbarilor climatice, și a fost aproape de dispariție. Pastrarea speciei, timp de peste 100.000 de ani, a fost posibila datorita a puțin sub 1.300 de indivizi de varsta reproductiva.Este concluzia unui…

- Dimensiunea creierului unei persoane ar putea detine cheia pentru a intelege obezitatea? Un nou studiu a descoperit ca ”centrul de control” al apetitului din creier este mai mare la persoanele supraponderale. O echipa de la Cambridge a descoperit ca hipotalamusul – o regiune cheie a creierului…

- Detectarea semnalelor precursoare dezastrelor naturale este cheia pentru prezicerea acestora și pentru minimizarea pierderilor umane și economice. Stațiile GPS dezvaluie mișcarea faliilor inainte de cutremurele majore, dar semnalul precursor nu este inca pregatit pentru sistemele de alarma din lumea…

- Rezultatele publicate luni confirma faptul ca medicamentul donanemab, considerat un punct de cotitura in lupta impotriva bolii Alzheimer, incetinește declinul cognitiv cu aproximativ o treime, relateaza BBC . Mike Colley, in varsta de 80 de ani, este unul dintre cei doar cateva zeci de pacienți din…

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- O echipa de cercetatori din Statele Unite și Marea Britanie a anunțat crearea primelor structuri sintetice din celule stem similare unor embrioni umani. Structurile au fost create fara a folosi ovule și spermatozoizi. Aceste structuri asemanatoare embrionilor se afla in cele mai timpurii stadii de dezvoltare…

- Oamenii de știința de la Universitatea Reading din Marea Britanie au raportat ca, odata cu schimbarile climatice, a crescut numarul de zone care provoaca turbulențe puternice in timpul zborurilor. Cercetatorii au facut masuratori pe rute transatlantice aglomerate și au descoperit ceva surprinzator:…

- Oamenii de știința de la Universitatea Reading din Marea Britanie au studiat turbulența aerului limpede, care este mai greu de evitat pentru piloți. Cercetatorii au pus creșterea numarului de turbulențe pe seama modificarilor vitezei vantului la altitudini mari din cauza aerului mai cald din emisiile…