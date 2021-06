Erupţia vulcanului Nyiragongo: R. D. Congo autorizează revenirea graduală a rezidenţilor din Goma Republica Democrata Congo va organiza o revenire graduala a rezidentilor care au parasit orasul Goma dupa eruptia vulcanului Nyiragongo, ce a distrus sute de locuinte si a fost pe punctul de a acoperi aceasta localitate cu lava si cenusa, a anuntat luni Guvernul de la Kinshasa, citat de Reuters. La mai putin de o saptamana dupa eruptia initiala din 22 mai, urmata de scurgeri de lava care s-au oprit la periferia orasului Goma, aproximativ 400.000 de oameni au parasit localitatea in mare graba dupa ce Guvernul congolez a avertizat ca seismele din subteran ar putea cauza o noua eruptie sau sa declanseze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) si-a actualizat informatiile privind posibila eruptie de sambata a unui vulcan situat langa Nyiragongo anuntand ca a fost vorba despre o "alerta falsa", informeaza Reuters. Guvernul a anuntat initial ca sambata dimineata a avut loc o eruptie de mica intensitate…

- Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) si-a actualizat informatiile privind posibila eruptie de sambata a unui vulcan situat langa Nyiragongo anuntand ca a fost vorba despre o "alerta falsa", informeaza Reuters. Guvernul a anuntat initial ca sambata dimineata a avut loc o eruptie de mica…

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, "foarte ingrijorat" de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" provocata in special de exodul a sute de mii de

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, "foarte ingrijorat" de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza…

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, „foarte ingrijorat” de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la „sprijin mondial si urgent” in fata „crizei umanitare” provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza AFP,…

- Orasul Goma, situat in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a fost neobisnuit de linistit si in mare parte lipsit de locuitori, vineri dimineata, a doua zi dupa evacuarea "preventiva" dispusa de autoritati de teama unei noi eruptii a vulcanului Nyiragongo, relateaza AFP. Spre deosebire de ultimele…

- Peste 20.000 de persoane au ramas fara locuinte si alte 40 sunt in continuare date disparute dupa eruptia unui vulcan din estul Republicii Democrate Congo, care a ucis cateva zeci de oameni si continua sa provoace seisme puternice in proximitatea orasului Goma, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor…

- Guvernul din Republica Democrata Congo a dispus, sambata seara, evacuarea orașului Goma, situat in estul țarii, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere. Erupția a provocat panica in orașul cu aproximativ 2 milioane de locuitori. Mii de oameni au fugit panicați, mulți…