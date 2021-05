Erupţia vulcanului Nyiragongo din Congo s-a oprit Caderile de lava s-au oprit in timpul noptii, dar totusi focul si fumurile puternice inca emana din frontul stancos, negricios si momentan instabil. Cititi si: Unul dintre cei mai periculosi vulcani din lume a erupt sambata noapte in Congo Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) a ordonat, sambata seara, evacuarea orasului Goma. Lava a izbucnit din vulcanul Nyiragongo in cerul noptii formand un nor gros portocaliu peste Goma, care are o pop (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

