Erupţia vulcanului Fuego din Guatemala - 70 de morţi, operaţiunile de căutare continuă Echipele de interventie au continuat marti sa caute in casele prabusite si acoperite cu cenusa trupurile locuitorilor disparuti din satele distruse de eruptia vulcanului Fuego din Guatemala, care a facut deja cel putin 70 de victime, potrivit unui nou bilant provizoriu al autoritatilor locale, informeaza AFP si DPA.



Cea mai recenta victima este un baiat in varsta de opt ani, care suferise arsuri grave si urma sa fie transportat la un spital din Statele Unite.



"Vom continua pana cand vom gasi ultima victima, chiar daca nu cunoastem numarul persoanelor decedate. Vom cerceta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul bilanț arata ca 69 de oameni au murit, dar numarul ar putea crește. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate și 1,7 milioane de persoane au fost afectate de erupție. Salvatorii se lupta sa ajunga in orașele care au fost inghițite de cenușa groasa și cenușie.…

- Vulcanul Focului, unul dintre cei mai activi din lume, a erupt noaptea trecuta in Guatemala. A facut peste 60 de morti si sute de raniti. Pe o raza de zeci de kilometri, totul a fost ingropat in cenusa. Trei zile de doliu national au fost declarate in statul din America Centrala.

- Bilant tragic! Saizeci si doua de cadavre au fost gasite in urma eruptiei Volcan de Fuego (Vulcanul de Foc), in Guatemala, a anuntat luni directorul Institutului National guatemalez de Medicina Legala, relateaza The Associated Press. Doa...

- Lupta contra cronometru in Guatemala, pentru a-i salva pe cei ingropați de cenușa vulcanului Fuego. Au murit cel puțin 25 de oameni și cateva sute sunt raniți sau disparuți. Iar pericolul nu a trecut.

- Israel a anuntat un ajutor de urgenta imediat pentru Guatemala, in valoare de 10.000 de dolari, in urma eruptiei vulcanului Fuego, care a provocat duminica moartea a cel putin 25 de persoane, relateaza AFP. Asistenta, acordata prin intermediul ambasadei Israelului in Guatemala, consta…

- Guvernul din Guatemala a decis luni sa decreteze starea de calamitate nationala in departamentele Escuintla, Chimaltenango si Sacatepequez din apropierea vulcanului Fuego, in urma eruptiei de duminica a colosului, care a provocat moartea a cel putin 25 de persoane, relateaza luni EFE. Potrivit decretului…

- Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat luni solidaritatea fata de familiile celor care au murit sau au fost raniti de eruptia vulcanului Fuego din Guatemala, relateaza EFE. ONU si-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a sprijini guvernul presedintelui Jimmy Morales si societatea guatemaleza…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte 20 ranite duminica in Guatemala de eruptia vulcanului Fuego care a aruncat lava si cenusa asupra unei zone extinse, a anuntat Protectia civila citata luni de AFP si EFE. Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit…