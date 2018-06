Erupţia vulcanului Fuego din Guatemala: 109 morţi, căutările suspendate Cautarile celor disparuti in eruptia vulcanului Fuego din Guatemala au fost intrerupte joi din motive de securitate, iar bilantul victimelor a crescut la 109 morti, potrivit AFP.



In fata criticilor suscitate de un numar atat de mare de victime, Parchetul guatemalez a anuntat deschiderea unei anchete pentru a determina daca a existat neglijenta a fortelor de securitate, iar evacuarea persoanelor nu a fost ordonata din timp .



"Conditiile climatice si materiile incandescente din zonele afectate nu permit prezervarea integritatii fizice a membrilor echipelor de salvare", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

