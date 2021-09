Exploziile vulcanice au aruncat lava roșie fierbinte in aer sambata in La Palma, forțand mica insula spaniola sa-și inchida aeroportul. Oamenii au format cozi uriașe pentru a lua feriboturile. Aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana in prezent, informeaza Reuters sambata. Vineri, […] The post Erupția vulcanului din La Palma s-a intensificat. Aeroportul local a fost inchis - VIDEO first appeared on Ziarul National .