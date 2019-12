Echipele de scafandri, desfasurate in jurul vulcanului White Island din insula neo-zeelandeza, nu au gasit cadavrele ultimelor doua persoane date disparute in urma eruptiei care a avut loc luni 9 decembrie, relateaza duminica AFP.



Dintre cele 47 de persoane care se aflau pe insula la momentul eruptiei, cel putin 17 au murit, potrivit unui nou bilant care ii include si pe cei doi disparuti.



Cautarile se concentreaza pe zona in care un cadavru a fost vazut plutind la suprafata marii in a doua zi dupa eruptie.



Autoritatile sunt de parere ca cele doua trupuri neinsufletite…