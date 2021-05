Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Democrate Congo (RDC) si-a actualizat informatiile privind posibila eruptie de sambata a unui vulcan situat langa Nyiragongo anuntand ca a fost vorba despre o "alerta falsa", informeaza Reuters. Guvernul a anuntat initial ca sambata dimineata a avut loc o eruptie de mica…

- Un al doilea vulcan, situat langa Nyiragongo din estul Republicii Democrate Congo (RDC), a intrat in faza de eruptie, sambata dimineata, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului congolez, relateaza AFP. "Astazi are loc o eruptie a vulcanului Murara, situat intr-o zona nelocuita din Parcul Virunga.…

- Presedintele Rwandei, Paul Kagame, "foarte ingrijorat" de situatia vulcanului Nyiragongo din Republica Democrata Congo (RDC), a lansat vineri un apel la "sprijin mondial si urgent" in fata "crizei umanitare" provocata in special de exodul a sute de mii de congolezi, inclusiv in tara sa, informeaza…

- Peste 20.000 de persoane au ramas fara locuinte si alte 40 sunt in continuare date disparute dupa eruptia unui vulcan din estul Republicii Democrate Congo, care a ucis cateva zeci de oameni si continua sa provoace seisme puternice in proximitatea orasului Goma, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor…

- Guvernul din Republica Democrata Congo a dispus, sambata seara, evacuarea orașului Goma, situat in estul țarii, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere. Erupția a provocat panica in orașul cu aproximativ 2 milioane de locuitori. Mii de oameni au fugit panicați, mulți…

- Guvernul a ordonat sambata seara evacuarea orasului Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), dupa eruptia la inceputul serii a vulcanului Nyiragongo situat in apropiere, noteaza AFP, citand surse oficiale. "Planul de evacuare a orasului #Goma a fost activat", a anuntat pe Twitter…