Erupţia puternică de miercuri a vulcanului Kilauea, prima dintr-o serie mai violentă de manifestări (USGS) Explozia puternica produsa miercuri la vulcanul Kilauea ar putea fi prima dintr-o serie mai violenta de eruptii, in urma carora vulcanul ar putea arunca roci pe o distanta de mai multi kilometri, iar orasele din vecinatate ar putea fi acoperite de cenusa vulcanica si fum, avertizeaza Institutul American de Geofizica (USGS), informeaza joi Reuters.



Kilauea, cel mai activ vulcan din Hawaii, a erupt joia trecuta, iar un cutremur puternic a zguduit craterul in ziua urmatoare. Lava care a curs din fisurile aparute pe versant a distrus cel putin 36 de locuinte si alte cladiri si a cauzat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

