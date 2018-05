Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati din Europa, China si Rusia vor discuta despre un nou acord care sa ofere Iranului ajutor economic ca sa intrerupa dezvoltarea programului balistic si amestecul in regiune, in speranta ca vor reusi sa salveze Acordul nuclear iranian din 2015, relateaza Reuters, citand ziarul Welt am Sonntag.

- Washingtonul a promis sa ”lucreze dur cu europenii” pentru a ajunge la un nou acord in vederea contracararii ”comportamentului nefast” al Teheranului, iar Donald Trump si-a justificat din nou retragerea Statelor Unite afirmand ca acest lucru a permis contracararea ambitiilor regionale iraniene, relateaza…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii primeste marti pe ministrii de Externe ai Germaniei, Frantei si Regatului Unit, carora li se va alatura ulterior omologul lor iranian, au anuntat vineri serviciile sale, relateaza AFP conform News.ro . Aceste reuniuni urmeaza sa aiba loc la o saptamana…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- ”Am deschide Cutia Pandorei. Ar putea izbucni razboiul. Nu cred ca Donald Trump vrea asta”, a declarat Emmanuel Macron pentru revista germana Der Spiegel. Pe 12 mai va decide Trump daca SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a indicat in trecut ca asta va face, insa ramane…

- Moscova si Beijingul vor incerca sa blocheze orice tentativa din partea SUA de sabotare a acordului nuclear incheiat cu Iranul, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov in finalul discutiilor purtate luni la Beijing cu omologul sau chinez Wang Yi, relateaza TASS si Reuters.'Suntem…

