Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza peste un sfert din decesele COVID-19 din Europa Centrala și de Sud-Est, potrivit unui grafic worldometers.info. Fostul ministru Olguța Vasilescu reacționeaza dur intr-o postare pe Facebook la aceasta informație, identificand greșelile comise de Guvernul Orban de la inceputul…

- Erste Group, cel mai important grup financiar din Romania, din care face parte si Banca Comerciala Romana (BCR), avertizeaza intr-un raport publicat la inceputul lunii martie ca economia noastra va avea de suferit din cauza epidemiei de coronavirus. "De la izbucnirea noului coronavirus in…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo.

- Romania este singura tara din Europa Centrala si de Est (ECE) in care veniturile bugetare ale statului, ca pondere in Produsul Intern Brut (PIB), au scazut in perioada de dupa estomparea efectelor crizei financ...

- Comisia Europeana intentioneaza sa înceapa în aceasta saptamâna dezbaterile pentru un salariu minim european, una dintre cele mai remarcabile propuneri ale noii sale agende sociale. Mecanismul, care vizeaza o remuneratie minima echivalenta cu 60% din salariul…

- Agentia de evaluare financiara Moody's estimeaza ca Romania va avea printre cele mai mari rate ale inflatiei din Europa Centrala si de Est, iar cresterile salariului minim vor fi printre cele mai mici din regiune in 2020 si 2021, scrie Mediafax.

- Salariul minim va creste cu 7,2% in 2020, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala si de Est, iar rata inflatiei va ajunge la 3,5%.Agentia de evaluare financiara Moody's estimeaza ca Romania va avea printre cele mai mari rate ale inflatiei din Europa Centrala si de Est, insa cresterile…