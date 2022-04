Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a facut o declarație bizara la o conferința de presa. Ea a spus ca Rusia a invadat Ucraina pentru ca ucrainenii nu au vrut sa imparta cu rușii proprietatea asupra originii borșului, un fel de mancare tradițional in regiune, scrie…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi, potrivit News.ro. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au…

- Conflictul din Ucraina dezvaluie cine sunt „tradatorii” in Rusia si permite o „purificare” a tarii, a declarat joi purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, intarind afirmatiile acestuia, care se referise la rușii pro-occidentali ca la „sclavi” care „nu pot trai fara stridii și libertate de gen”.

- Cat de important este comerțul cu Rusia pentru statele Uniunii Europene, inclusiv Romania? Intrebarea devine extrem de relevanta in acest moment, iar impactul crizei din Ucraina ar putea fi sever pentru economia europeana.

- Patriarhia Romana anunța ca a luat act cu maxima ingrijorare, inca de la inceput, de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent.

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști in Romania este captiv in capitala ucraineana Kiev. Controversatul milionar nu a reușit sa gaseasca un mijloc de transport care sa-l ajute sa revina in Romania, de cand Rusia a invadat Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie. Despre cine este vorba. A fost…

- In Uniunea Europeana, media dependenței de Rusia este de 41% din consum. Dintre țarile europene, Romania are cele mai mici exporturi de produse citre Rusia, dar și cele mai reduce iporturi de gaze rusești.