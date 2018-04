Erste: Razboiul comercial, praf in ochi pentru negocieri de tarife

Razboiul comercial dintre SUA si China, care a tras in jos bursele in ultimele saptamani, reprezinta de fapt doar un plan cu bataie lunga al statului american care se va folosi de aceasta situatie pentru a negocia tarife mai bune cu Beijingul in viitor, considera analistii Erste Group, proprietarul BCR. Austriecii nu cred ca efectele acestui aparent conflict se vor reflecta puternic asupra actiunilor de pe burse in urmatoarele luni.

