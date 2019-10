Erste este interesată de achiziţionarea mBank, subsidiara poloneză a grupului Commerzbank A doua mare banca din Germania, care are nevoie de fonduri pentru a finanta programul de restructurare anuntat recent, a informat in septembrie ca Board-ul sau a aprobat planul privind vanzarea participatiei de 69,3% detinuta la mBank, in valoare de aproximativ 2,65 miliarde de dolari. Commerzbank tatoneaza potentialii cumparatori ai participatiei pe care o detine la banca poloneza mBank, inaintea lansarii procesului oficial de vanzare in urmatoarele luni, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. "Polonia este o piata importanta, in crestere, si per ansamblu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

