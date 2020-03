Erste: Economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii Erste Bank prognozeaza ca economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta, pe fondul crizei COVID-19, dar va reveni pe creștere in 2021 Analistii de la Erste Bank prognozeaza o contractie economica de 4,7% in acest an in Romania, pe fondul crizei COVID-19, urmata de o revenire pe crestere…

- Economia Romaniei va scadea in acest an cu 4,7%, in contextul epidemiei de coronavirus, estimeaza Banca Comerciala Romana (BCR), care anterior prognoza o creștere de 1,8%, scrie Profit.ro. Deficitul bugetar ar urma sa atinga 7,3% din Produsul Intern Brut (PIB) in acest an, iar șomajul va ajunge la 10,9%.…

- Noul virus si COVID-19, boala pe care o provoaca, s-au raspandit in toata lumea, afectand economia globala prin masurile de carantina si oprirea activitatilor companiilor. Aceste masuri au provocat panica pe piata financiara, punand capat celei mai lungi piete bull din istorie si provocand cele mai…

- Analistii de la Bloomberg Economics estimeaza ca epidemia de coronavirus ar putea provoca economiei mondiale pierderi de 2,7 trilioane de dolari, echivalentul Produsului Intern Brut (PIB) al Regatului Unit in 2019,...

- "Economia romaneasca este mai fragila ca oricand in fata efectelor coronavirusului. Cum peste 90% dintre companii se afla in zona IMM-urilor si nu dispun de resurse financiare pe termen mediu si lung, masurile de restrictie impuse de autoritati, pentru a combate epidemia, sunt de natura sa le creeze…

- Comisia Europeana estimeaza ca Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 3,8% anul acesta, in usoara scadere fata de 2019 cand economia tarii a marcat o crestere de 3,9%. Romania a avut o crestere economica de 3,9% in 2019, in scadere fata de 2018, cand am avut o crestere de 4,4% potrivit Comisiei…

- Intr-o discutie pe care am avut-o cu alti economisti a venit vorba despre ce s-ar intampla daca deficitul bugetar ar continua sa creasca, daca s-ar concretiza presiuni mari pe bugetul public din Romania in lipsa unor masuri compensatorii de echilibrare. Exista o linie de demarcatie (un redline, cum…

- Romania a consemnat, in trimestrul al treilea al anului trecut, cel mai mare deficit guvernamental ajustat sezonier (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) din Uniunea Europeana, 4,9% din PIB, in crestere fata de un deficit de 4,3% din PIB in trimestrul precedent,…