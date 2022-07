Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii financiari membri ai Asociației CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pentru orizontul de 6 luni cursul prognozat fiind este de 5,0402 lei pentru un euro și de 5,1125 lei pentru orizontul de 12 luni. Inflația este prognozata sa ajunga la 9,50%. Fii…

- Cursul de schimb valutar va fi de peste 5 lei/euro in urmatoarele 6 luni, iar dobanda cheie va depasi 6% in urmatoarele 12 luni, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania.

- ”BCR continua finantarea prin Bursa si listeaza o noua emisiune de obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, listeaza miercuri, 22 iunie, o noua emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 702 milioane…

- A fost diagnostiat primul caz de variola maimuței in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in urma investigațiilor de laborator, anunța Ministerul Sanatații. Boala a debutat in urma cu 4 zile, iar pacientul s-a…

- O femeie din Republica Moldova, in stare extrem de grava, diagnosticata cu ciroza hepatica in faza terminala, a beneficiat de un transplant de ficat de la un donator din Romania. Este pentru prima data cind in Republica Moldova este transplantat un organ prelevat in Romania. Aducerea in țara a grefei…

- Una lume spune ca Irina Tanase colaboreaza cu serviciile de informații și ca nu l-ar fi iubit niciodata pe Liviu Dragnea. Blondina i-ar fi fost plasata lui Dragnea ca sa-l stoarca de informații. Ca o fi fost, ca n-o fi fost ofițer de informații, cert este ca teleormaneanului i s-au aprins calcaiele…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, precum si o evolutie, in termeni reali, a PIB, in anul 2022, redusa la 2,3%, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al CFA Romania.

- Dolarul SUA a depașit 4,7 lei in Romania și e la maximul ultimilor 20 de ani, pe masura ce investitorii cauta siguranța intr-o perioada in care creșterea economica globala incetinește și ratele dobanzilor cresc, informeaza Reuters . Inflația galopanta, razboiul din Ucraina și carantinele impotriva…