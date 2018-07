Erste: Curs 4,7 lei/euro pana in toamna si temeri privind viitorul fondurilor de pensii in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- "Ma simt ca orice suporter in ultimii 20 de ani, normal ca exista un regret ca nu suntem si noi la Cupa Mondiala, mai ales ca asta e misiunea pe care o ai zi de zi. Sa ajungi la turneele finale, asta e obiectivul fiecarei federatii. Cu siguranta Romania si-ar fi gasit loc la aceasta Cupa Mondiala.…

- Citeste si: BVB: scadere de 16% a tranzactiilor cu actiuni pe fondul incertitudinilor cu privire la Pilonul II de pensii Atentie la neatentie! Ministrul de finante, miercuri: „Vom iesi cu un concept nou la Pilonul II“. Cu doar 24 de ore in urma, vicepremier: Nu exista niciun proiect Fondul Proprietatea:…

- Pilonul II de pensii nu este doar un instrument de economisire pentru pensie, ci are mai multe roluri in societate, pornind de la educatie financiara, constientizarea dreptului la proprietate privata, finantarea statului si a companiilor private si...

- PNL va initia, si la nivelul judetului Teleorman, campania nationala de informare cu privire la Pilonul II de pensii in Politic / on 17/05/2018 at 13:44 / Partidul National Liberal (PNL) va initia, la nivelul judetului Teleorman, o campanie de informare si constientizare a cetatenilor cu privire…

- Propunerea de buget pentru intervalul 2021-2027, prezentata de Comisia Europeana (CE) in aceasta luna, ar putea insemna o reducere semnificativa a fondurilor europene destinate statelor din Europa de Est, in cazul Romaniei impactul putand reprezenta 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Europarlamentarul Norica Nicolai (ALDE) a afirmat vineri, la Pitesti, ca Romania risca sa piarda in urmatorii ani cateva miliarde de euro din fondurile europene pe care le are la dispozitie, in primul rand din cauza birocratiei excesive. "Exista din ce in ce mai persuasiv, impins de tari vechi membre…