Error humanum est Devine tot mai evident, de la o zi la alta, ca pandemia a devenit un catalizator al transformarilor. De la cele personale la cele sociale, economice și politice. Cum va arata lumea peste 10 ani? Nimeni nu poate ști… Ce știm este ca, mai mult ca sigur, nu va arata ca acum și in niciun caz ca acum cațiva ani, cand „normalitatea“ era cuvantul cheie. Ca nimeni nu a definit niciodata in mod coerent respectiva „normalitate“, asta e o alta poveste. Daca ar fi sa facem un exercițiu de imaginație, cum ne-am imagina lumea peste 10 ani? Cel puțin din punct de vedere economic-social ar trebui sa vedem o societate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de doi ani, Gulbahar Haitiwaji a indurat foamea, abuzurile și torturile in așa-zisele tabere de reeducare ale autoritaților chineze doar pentru ca face parte din minoritatea etnica a uigurilor din provincia Xinjiang, numita și Turkistanul de Est. Haitiwaji a rememorat toate ororile prin care a…

- Norvegia a devenit prima tara din lume unde masinile electrice reprezinta peste jumatate din noile inmatriculari, scrie Ziarul Financiar. In ciuda faptului ca pandemia de COVID-19 a dus la intarzieri pentru lansarile mai multor modele, automobilele electrice constituie 54,3% din inmatricularile de anul…

- Norvegia a devenit prima tara din lume unde masinile electrice reprezinta peste jumatate din noile inmatriculari, scrie Ziarul Financiar. In ciuda faptului ca pandemia de COVID-19 a dus la intarzieri pentru lansarile mai multor modele, automobilele electrice constituie 54,3% din inmatricularile de anul…

- Mașinile electrice au reprezentat 54% din totalul vanzarilor de automobile din Norvegia in 2020, inregistrand o creștere spectaculoasa in ultimii 10 ani, informeaza CNN, care citeaza Reuters. In 2010, vanzarile de mașini electrice in Norvegia reprezentau doar 1% din total.

- Norvegia vrea sa devina prima țara care sa interzica vanzarile mașinilor diesel și pe benzina pana in 2025 prin eliminarea taxelor pentru vehiculele 100% electrice. Aceasta politica a nordicilor pare sa dea rezultate, din moment ce mașinile cu zero emisii caștiga tot mai mult teren in fața celor "tradiționale".…

- Mașinile electrice au reprezentat anul trecut mai mult de jumatate din totalul autovehiculelor vandute in Norvegia. Mai exact, 54% din mașinile achiziționate de norvegieni au fost electrice. In plus, o alta veste importanta venita din țara nordica este faptul ca Tesla a pierdut supremația la vanzari…

- Obiectivele cheie ale Japoniei Energie Nevoile privind electricitatea ale Japoniei sunt asteptate sa creasca intre 30% si 50% de la nivelul actual, pana in 2050 din cauza electrificarii in domeniul industriei, al transportului si produselor electrocasnice. Tara planuieste sa extinda pe cat posibil domeniul…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a anuntat miercuri ca vaccinurile impotriva COVID-19 vor fi gratuite pentru toata lumea, in urma criticilor publice primite dupa un anunt al guvernului din care reiesea ca numerosi indonezieni vor trebui sa plateasca pentru vaccin, informeaza DPA. Guvernul anuntase…