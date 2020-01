Stiri pe aceeasi tema

- Jordan Belfort, fostul broker dupa care a fost inspirat scenariul filmului "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street" a intentat proces producatorilor si cere daune de 300 de milioane de dolari, potrivit BBC.Belfort a fost interpretat de Leonardo DiCaprio in film, actor care a fost…

- Lungmetrajele „Joker”, de Todd Phillips, „The Irishman”, de Martin Scorsese, si „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de Academia britanica de film, potrivit news.ro.Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie,…

- Procuratura israeliana a anuntat joi ca vrea sa-l inculpe de spalare de bani pe David Shimron, avocatul si confidentul premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu. Acesta este vizat de scandalul de coruptie „Submarinul“.

- O studenta de la o universitate californiana a intentat în justiție o acțiune colectiva contra TikTok, rețeaua sociala chineza bazata pe clipuri video foarte scurte. Compania este acuzata ca strânge volume mari de date despre useri și le stocheaza în China, scrie AFP. TikTok spune…

- Avocatul lui Ștefan Risipiceanu, barbatul arestat ieri de DIICOT sub acuzația ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, susține ca anchetatorii nu au probe care sa il lege pe suspectul sau de Luiza Melencu.Citește și: BREAKING Barbatul arestat pentru VIOLAREA Luizei a recunoscut totul in fața anchetatorilor…

- Avocatul familiei Alexandrei Maceșanu, Aurel Moldovan, anunța ca daca DIICOT trimite in judecata dosarul lui Dinca sub acuzații de omor, competența structurii e discutabila. Pe de alta parte, daca dosarul nu e trimis in judecata pana la finele lunii ianuarie 2020, Moldovan avertizeaza ca Dinca poate…

- Publicul care a vrut sa urmareasca programele oferite de platforma de streaming Disney+ in ziua lansarii a avut probleme. Compania, care a investit miliarde de dolari in noua intreprindere, recunoaște intr-un mesaj faptul ca ”așteptarile au fost depașite de cerere”, noteaza Hollywood Reporter, potrivit…

- Doi procurori, unul DIICOT și altul de la parchetul instanței supreme, au avut, luni, opinii divergente privind cererea comisarului Traian Berbeceanu de sesizare a Curții de Justiție a Curții Europene cu patru intrebari legate de motivarea CCR privind specialiyarea completurilor de judecata.Concret,…