- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a fost extrem de fericit dupa victoria cu Viitorul Tg. Jiu, scor 1-0, din play-off-ul Cupei Romaniei. „O calificare foarte muncita, am intalnit o echipa buna, care ne-a invins in campionat. Felicit jucatorii pentru efort. Orice meci e important, jucand la intensitatea…

- Bogdan Chipirliu (30 de ani), atacantul celor de la CSA Steaua, a fost surprins fumand cu cateva zeci de minute inaintea play-off-ului Cupei Romaniei contra Chindiei Targoviște. Cu terenul suspendat din cauza incidentelor de la derby-ul cu Dinamo, CSA Steaua a fost nevoita sa se mute la Mioveni pentru…

- Dinamo este in subsolul clasamentului in liga secunda, dar pana la meciul de marți cu Unirea Slobozia, de la Giurgiu, incearca sa-și salveze blazonul și sa capete moral in confruntarea de joi cu Viitorul Pandurii la Targu Jiu, in play-off-ul Cupei Romaniei. Viitorul Tg. Jiu - Dinamo se joaca joi, de…

- Dinamo trebuie sa gaseasca in urmatoarele zile arena unde va juca meciul de acasa cu Unirea Slobozia, de peste 12 zile. Situația este critica, mai ales dupa ce s-a adaugat și suspendarea dictata de Comisia de Disciplina a FRF. Variantele sunt Buftea și Giurgiu. Dinamo este in subsolul clasamentului…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului Cupei Romaniei, iar primele cluburi din SuperLiga care au intrat in competiție (dar și echipele de tradiție din ligile inferioare) și-au aflat adversarele.

- In ultimul amical inainte de startul sezonului din Liga 2, Dinamo a caștigat cu CS Tunari, scor 2-0. „Cainii” au obținut a treia victorie din tot atatea meciuri cu Ovidiu Burca pe banca, dupa 2-1 cu CSO Plopeni și 1-0 cu SC Popești Leordeni. Dinamo, victorie in amicalul cu CS Tunari Dupa 0-0 la pauza,…

- SCM OHMA Timisoara le va avea ca adversare in grupa E, din Cupa Romaniei, pe CSU Sibiu și CSM Targu Jiu. Baschetbalistii alb-violeti vor debuta in noul format al competitiei K.O. la inceputul lui octombrie. Sibiul va fi gazda grupei banatenilor. Echipa gazda va juca in prima si ultima zi, in timp ce…