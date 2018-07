Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Dinamo se infrunta ACUM, pe Arena Naționala, in primul derby al noului sezon. Spritele au scapat de sub control in minutul 31. Mihai Popescu l-a busculat pe Man, stelistul a ramas intins pe gazon, iar jucatorii celor doua echipe s-au luat apoi la bataie. Reluarile TV au aratat ca Mihai Popescu…

- Trei suporteri au fost dusi la audieri la Sectia 9 de Politie, duminica seara, dupa ce au devenit violenti si au lovit un jandarm, in apropiere de Arena Nationala, acolo unde urmeaza sa aiba loc meciul F.C. FCSB si F.C. Dinamo 1948 Bucuresti.

- Dejan Sorescu a intrat in minutul 60 al meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, scor 2-1, și a reușit sa marcheze golul decisiv. "Pe aceasta cale țin sa mulțumesc familiei ca este alaturi de mine. Nu m-am gandit ca o sa marchez. I-am spus lui Dan Nistor ca daca voi marca, voi dedica golul fiului sau.…

- Prezent la lansarea noului echipament cu care Dinamo va ataca sezonul 2018-2019, Jaime Penedo a vorbit despre experienta pe care a avut-o la Campionatul Mondial din Rusia. Goalkeeper-ul panamez a fost singurul jucator din Liga 1 Betano prezent la Cupa Mondiala.

- Dinamo se afla in cantonamentul din Polonia unde va juca ACUM in cel de-al patrulea meci amical. Elevii lui Bratu intalnesc Jagiellonia. Meciul nu e transmis de nicio televiziune, insa poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE » Dinamo - Jagiellonia 0-1A marcat: Sheridan '3 Adversara "cainilor"…

- Dupa atacantul Adam Nemec, a venit randul fundașului iberic sa-și ia ramas bun de la Dinamo printr-un mesaj emoționant pe Instagram. Spaniolul de 30 de ani nu a mai intrat in vederile lui Bratu in play-out, unde a bifat doar doua meciuri, iar clubul nu i-a inaintat o oferta de prelungire, așa cum s-a…

- Duminica, 3 iunie, va avea loc ultima etapa din play-off-ul Ligii a 4-a și se va juca derby-ul CSA Steaua - Academia Rapid. AMFB nu a anunțat oficial stadionul pe care se va disputa ultima etapa, dar dorește ca ambele meciuri, FC Dinamo - AS Tricolor și CSA Steaua - Academia Rapid, sa se joace pe Arena…

- Simona Halep s-a calificat lejer în optimile turneului de tenis de la Roma, dupa ce a învins-o pe japoneza Naomi Osaka în doua seturi, cu scorul 6-1, 6-0.Pentru victoria sa, numarul 1 mondial si-a asigurat un cec de 28.910 euro si 105 de puncte WTA dupã aceastã…