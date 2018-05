Imaginile cu un tanar din Mali care urca din balcon in balcon doar cu ajutorul brațelor pentru a salva un copil aflat la etajul al patrulea au facut inconjurul lumii. Totul s-a petrecut la Paris, sub privirile inspaimantate ale trecatorilor. Macron l-a felicitat. Barbatul, immigrant illegal, a reușit imposibilul, iar președintele Franței, Emmanuel Macron l-a […] The post Eroul imigrant ilegal care a salvat un copil la Paris, urcand pe balcoane, a fost felicitat de președintele Macron! Ce veste a primit appeared first on Cancan.ro .