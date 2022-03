Stiri pe aceeasi tema

- Rusii de rand incep sa simta efectul sanctiunilor economice si financiare impuse de Occident in urma deciziei lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Un tanar din Moscova spune pentru BBC ca se teme ca tara sa sa nu ajunga asemeni Coreei de Nord, cel mai izolat regim dictatorial din lume.

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…

- Sebastian Vettel a precizat joi ca nu va participa la Marele Premiu al Rusiei din calendarul Formulei 1 dupa ce Vladimir Putin a ales sa invadeze Ucraina. „Este total greșit sa concuram in acea țara. Am avut un șoc cand am vazut știrile de dimineața. Este oribil sa vezi ceea ce se intampla. Oameni nevinovați…

- Tensiunea crește in Ucraina dupa ce, ieri, Vladimir Putin a primit unda verde sa trimita trupe in cele doua așa-zisele republici separatiste din Ucraina, iar SUA și UE au anunțat primele sancțiuni. Urmarește principalele evoluții ale situației internaționale pe PRESSALERT.ro Ministrul ucrainean de…

- Cu o saptamana in urma: Duma de Stat a votat rezolutia prin care Vladimir Putin este chemat sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk Ieri, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența Donetk si Lugansk, cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Conform articolului…

- Discursul de luni al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, poarte fi privit și ca un rechizitoriu la adresa Bucureștilor și Chișinaului, care, la fel ca și Moscova, au o minoritate naționala sau lingvistica in Ucraina.

- Ambasada SUA în Ucraina îi îndeamna pe cetațenii americani din Ucraina sa ia în considerare sa plece ”acum” cu un zbor comercial, spunând ca situația de securitate din țara este „imprevizibila din cauza amenințarii crescute a acțiunii militare ruse”.”Situația…

- Rusia are o politica externa pasnica, dar ea trebuie sa-si garanteze securitatea, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, facand aluzie la o eventuala aderare la NATO a Ucrainei, declaratia sa intervenind la o zi dupa intrevederea online cu omologul sau american Joe Biden in contextul…