- Alte 700 de cazuri de coronavirus au fost anunțate luni, insa numarul redus de infecții este explicat prin faptul ca s-au realizat doar 6.000 de teste. In total, numarul infecțiilor cu COVID-19 a depașit 71.000 in Romania, in timp ce cel al deceselor a trecut de 3.000.

- Procent ingrijorator in Romania privind numarul de persoane confirmate cu Covid-19 care au murit. In acest moment, țara noastra are mai multe județe cu risc epidemiologic ridicat, intre care Capitala și județele Argeș și Brașov.

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus din focarul de la Faget a ajuns la 52, iar doua persoane testate pozitiv au murit. Situatia se complica odata cu procesarea rezultatelor de la laborator. Autoritatile incep operatiunile de dezinfectare a spatiilor publice, a transmis Mediafax. Fagetul…

- O femeie de 35 de ani din Minnesota infectata cu noul Covid-19 și ventilata mecanic a murit imediat dupa ce și-a nascut fetița, fara sa o mai vada, scrie Daily Mail, potrivit MEDIAFAX.Aurora Chacon Esparza, in varsta de 35 de ani, a fost internata la Spitalul Nord Memorial din Brooklyn Center…

- Un barbat de 39 de ani, originar din judetul Iasi, este considerat unul dintre cei mai fiorosi criminali din Romania, acesta reusind sa comita doua crime in timp ce se afla incarcerat. O a patra victima a scapat cu viata dupa ce a fost atacata de acelasi criminal cu un cutit artizanal in duba penitenciarului.

- Romania trece de pragul de 23.000 de cazuri de Covid-19. Numarul cazurilor zilnice a scazut ușor (cu 25) de la o zi la alta. A crescut in schimb numarul deceselor. Daca acestea erau in ultimele zile 10-14 pe zi, acum s-au inregistrat 22 de miercuri pana joi. In Timiș s-a inregistrat doar un caz nou…

- Orasul Targu Jiu a fost unul dintre primele din Romania ocupate de catre armatele germane si austro-ungare in timpul Primului Razboi Mondial. Cu toate acestea, gimnaziul si-a reluat activitatea dupa aproximativ un an de la ocuparea orasul, printre materiile studiate de elevi fiind si limba germana.

- Antoaneta Etveș avea doar 37 de ani si era mama unui baiețel, Filip, de 11 ani, și soția iubita a unui alt cunoscut jurnalist, Ciprian Mailat. TRAGEDIE URIASA. O vedeta de pe YouTube A MURIT la doar 21 DE ANI. Prima ipoteza: SINUCIDEREA "A venit cea mai urata zi, clipa cea mai grea…