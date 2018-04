Stiri pe aceeasi tema

- Divizia A1 la volei feminin a continuat cu etapa a 22-a, a 4-a din faza a doua a campionatului. Dupa cele 18 etape din sezonul regulat, participantele la campionat au fost impartite in doua grupe valorice, 1-6 si 7-10. In turneul locurilor 1-6 are loc un minicampionat de 10 etape, tur-retur. Punctajul…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Gica Hagi s-a aratat deranjat de faptul ca Helmuth Duckadam a spus ca nivelul fotbalistilor de la Viitorul scade dupa ce ajung la FCSB si semneaza contracte pe sume uriase. Gica Hagi n-a fost niciodata atat de UMILIT. "De ce? Pentru ca... internet!" VIDEO In urma declaratiilor aparute…

- In prima etapa a returului Diviziei A, Seria A, al doilea eșalon al handbalului romanesc, echipa buzoiana a oferit un regal handbalistic in deplasarea de la Targoviște. Clasati pe locul 2 la finalul turului, pozitie ce asigura prezenta la barajul pentru Liga Nationala, baietii lui Bogdan Constantin…

- Balgradean s-a antrenat la școala lui Duckadam de la Semlac: ”Nu pot sa ma pronunț, avem manager, antrenor cu portarii”. Cristian Balgradean va parafa azi, foarte probabil, contractul cu FCSB . Interesant este ca portarul din Sannicolau Mare a invațat tainele meseriei la Școala „Helmuth Duckadam” de…

- Penicilina lasi – Dinamo 3-2 (25-18, 25-18, 21-25, 19-25, 15-13) „U” Cluj – CSM Bucuresti 0-3 (17-25, 16-25, 12-25) CSM Lugoj – CSM Targoviste 2-3 (26-24, 25-17, 15-25, 22-25, 7-15) Agroland Timisoara – Medicina Targu Mures 3-1 (25-18, 22-25, 25-11, 27-25)

- Motivul: miraculoasa victorie a Clujului in fata campioanei neinvinse in intrecerea interna, Sepsi Sf. Gheorghe, care a lasat gruparea aradeana, FCC ICIM in afara grupei valorice 1-5. A plouat cu acuze si contra-acuze, unele pertinente, altele mai putin. In privinta osanalelor ridicate antrenorului…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB, a avut o reactie agresiva la adresa rivalei Dinamo: "Sper sa nu intre in play-off", a tunat "Eroul de la Sevilla". Tirada lui Duckadam a fost declansata de o declaratie recenta a lui Steliano Filip, care a marturisit ca si-ar dori ca CFR…