- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Florin Morariu, romanul care lucra la o brutarie din centrul Londrei si care s-a batut cu cei trei teroristi in timpul atacului de la Podul Londrei din iunie anul trecut, sustine ca se simte abandonat de catre autoritatile britanice.