- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 23 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 604.251 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie in varsta de 88 de ani din comuna bistriteana Romuli si-a pierdut viata,, intr-un incendiu care i-a distrus casa in totalitate, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile,…

- Arhiepiscopia Targoviștei anunța ca la inițiativa IPS Nifon va derula in perioada urmatoare mai multe acțiuni și proiecte social-filantropice in care se va investi peste 1.000.000 lei, potrivit Basilica.ro Principalele acțiuni anunțate in comunicatul de presa transmis de eparhie: Vor…

- Ioan Catalin Denciu este numele medicului de garda de la Secția ATI Piatra Neamt. El este cel care și-a riscat viața pentru a salva viețile pacienților, in momentul izbucnirii incendiului. Acesta se afla acum in stare grava, avand arsuri pe cel puțin 40% din suprafața corpului.

- Pompierii de la Detașamentul Pucioasa și Garda Fieni au fost alertați și au intervenit cu trei autospeciale și un echipaj SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița The post Pompierii dambovițeni s-au luptat mai bine de 3 ore cu flacarile care au…

- Pompierii din Prahova intervin duminica seara pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins 30 de hectare de vegetație uscata, relateaza Mediafax.Potrivit ISU Prahova, incendiul de vegetație uscata se manifesta violent pe un teren din localitatea Boldești-Scaeni. Incendiul a…