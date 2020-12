Erou in timpul liber: Un pompier vrancean a salvat de la moarte un barbat intrat in stop cardio-respirator

Stiri pe aceeasi tema

- Prezența de spirit, profesionalismul și spiritul civic al unui pompier vrancean au readus la viața un barbat, care intrase in aceasta dimineața in stop cardio-respirator. Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud. Plutonierul adjutant Tabacaru Florin,…

- Un barbat de 49 de ani, victima a unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza la iesirea din localitatea Lupac spre Oravita, in judetul Caras-Severin, a fost salvat de un pompier militar care se afla in timpul liber, dupa ce a ramas incarcerat in autoturism. Potrivit Inspectoratului…

- Gabriel Ghebac, angajat in cadrul Detasamentul de Pompieri Dorohoi de 13 ani, a salvat, astazi un barbat care s-a prabusit intr-un supermarket din Dorohoi. Plutonierul major a iesit dimineata din tura de serviciu si a intrat in supermarket la cumparaturi. La un moment dat, a auzit strigate de ajutor. Un…

- Omul in varsta de 76 de ani fusese operat și ieșise din spital in aceeași zi. Barbatul a decis sa-și puna capat zilelor, așa ca s-a dus in zona lacului de acumulare din capatul cartierul ieșean Cug. A intrat in lac, insa nu a putut sa renunte la viata si a inceput sa strige disperat dupa ajutor.…

- Un barbat de 63 de ani s-a stins in plina strada peste drum de Spitalul Județean Brașov. Potrivit martorilor, barbatul a ieșit dintr-o banca și s-a prabușit efectiv din picioare pe trotuar, potrivit brasovstiri.ro.Doua trecatoare s-au oprit sa-i acorde primul ajutor. Cele doua femei le-au…