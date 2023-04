Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (45 de ani) a aderat la alt cult religios. Acesta a devenit adept al Bisericii Profides. Fostul sportiv a recunoscut ca și-a inșelat soția, dar a decis sa se schimbe. „Vreau sa ma botez in apa Iordanului. Nu am fost ușa de biserica, am fost și eu prins, vazut prin ziare.…

- CFR Cluj este favorita bookmakerilor pentru un nou titlu in SuperLiga. Ar fi al 6-lea consecutiv pentru formația pregatita de Dan Petrescu, daca Farul și FCSB nu vor reuși surpriza. Componența play-off-ului a fost stabilita joi seara, dupa victoria categorica a lui Sepsi in fața lui FCU Craiova, scor…

- Gica Craioveanu, directorul de imagine al Universitații Craiova, crede ca oltenii sai au inca șanse la titlu și ca parcursul lor in play-off va fi influențat de cum ies din primele trei dueluri, cu FCSB, CFR și Farul. Oltenii au terminat pe 4 sezonul regulat, sunt la 5 puncte de liderul Farul, dupa…

- FCSB a caștigat la limita, scor 1-0, ultima partida din sezonul regulat, disputata pe teren propriu impotriva celor de la Sepsi OSK. Oaspeții au ratat șansa de a reveni pe loc de play-off și sunt obligați sa invinga in urmatoarea partida pentru a

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, și Nicolae Dica, antrenorul lui CS Mioveni, spun ca Vlad Achim (33 de ani) este fotbalistul indispensabil pentru jocul lui FCU Craiova. FCU Craiova spera in continuare la play-off. Oltenii așteapta joi un verdict in disputa cu Sepsi, dar au șanse matematice…

- Farul joaca acasa cu Petrolul, de la ora 20:00, in etapa #26 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Farul - Petrolul, live de la ora 20:00 Click AICI pentru statistici! Farul - Petrolul, echipe…

- Oscilam astazi intre a scrie ceva despre cazul Sepsi – U Craiova 1948 și cat de important este ce se va intampla de aici inainte cand vom mai avea parte de scandari rasiste/xenofobe sau despre minunația de meci dintre FCSB și Farul, despre cum Hagi i-a oferit șapca, in semn de prețuire suprema, lui…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, vineri, programul etapei #24 din Superliga, a treia runda care se desfașoara in noul an. E etapa derby-ului CFR Cluj - FCSB, care se va disputa in „Gruia”, duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. La nici doua luni de la restanța pe care au jucat-o pe Arena Naționala,…