Erori majore în campania de vaccinare: 4 adulți au fost trecuți pe listă drept copii Mai multe erori au fost descoperite in documentele unui centru de vaccinare din Timișoara. Din acte reiese ca patru tineri cu varsta sub 18 ani s-au vaccinat. De fapt este vorba despre patru adulți carora li s-au trecut varste greșite in documentele centrului. Citește și: Noile modele de declarații pentru restricțiile care vor intra in vigoare/ DOCUMENT Vaccinurile de la Moderna si AstraZeneca sunt doar pentru adulti, dar, conform documentelor, medicii le-au administrat si adolescentilor. Anuntul vine chiar de la Guvern, care a publicat lista centrelor in care au avut loc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

