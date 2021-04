Stiri pe aceeasi tema

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Vaccinul de la Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, ar urma sa fie utilizat pentru imunizarea persoanelor private de libertate, dar pentru acestea vor putea fi folosite si alte seruri, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a campaniei de vaccinare…

- Acesta a participat joi la conferinta de presa organizata de EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF), in cadrul careia s-a anuntat oficial calificarea Bucurestiului ca oras gazda a Solar Decathlon Europe 2023, olimpiada internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- Finlanda a fost desemnata vineri ”cea mai fericita tara din lume” - al patrulea an la rand -, devansand Danemarca, Elvetia si Islanda, intr-un clasament al fericirii, in care impactul pandemiei covid-19 este uimitor de contrastant si in care Europa domina in ”top 10”, iar Romania se afla pe locul…

- Miliardarul Clemens Toennies analizeaza o posibila vânzare a celui mai mare procesator de carne din Germania, la aproape un an dupa ce compania sa a fost implicata într-un scandal de amploare din cauza unui focar de coronavirus la unul dintre abatoarele sale, transmite Bloomberg, preluat…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Autoritatile franceze considera ca o singura doza este suficienta. Asta pentru ca infectia precedenta a generat deja un raspuns imun echivalent cu o prima doza."Am reusit deja sa franam raspandirea virusului in tara noastra. Urmatoarele saptamani ne vor spune daca masurile luate au fost suficiente sau…

- Șase caini sunt pregatiți la centrul chinologic din Sibiu sa detecteze bolnavii asimptomatici de COVID-19. Ei sunt antrenați sa depisteze rapid mirosul specific emanat de persoanele infectate. Instructorii din Sibiu s-au inspirat de la colegii lor din Emiratele Arabe, Franța, Finlanda, și Germania,…