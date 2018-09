Stiri pe aceeasi tema

- Editia aniversara a Festivalului Cerbul de Aur debuteaza miercuri cu un spectacol dedicat artistilor romani care au intrat in istoria Cerbului de Aur, recitalurile programate aducandu-i pe scena pe Gigliola Cinquetti, Paulo Braganca, Andra si The Humans, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Expoziția este dedicata tuturor persoanelor pasionate de istorie, fotografie și celor interesate sa descopere curiozitați din viața unor personalitați culturale care au modelat cursul istoriei, se arata pe pagina de facebook a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei. Expoziția are loc…

- In anul centenarului, din DRAG DE SEBEȘ, Ulița meșteșugarilor de altadata, devine Parcul meștesugarilor. La umbra copacilor plantați la inceputul secolului trecut va invitam sa facem impreuna o incursiune in lumea meștesugurilor tradiționale locale, transmise din generatie in generatie și sa ne bucuram…

- Corin Hardy, care se ocupa in prezent cu promovarea filmului horror "The Nun", urmatorul spin-off din universul Conjuring, a declarat la Comic-Con ca a avut o experienta paranormala in timpul turnarii peliculei...

- Proiectul „Mari romani si inventiile lor celebre” a fost inaugurat joi, la Bucuresti Mall, prezentand trei reproduceri la scara 1/1 a aparatelor de zbor realizate de Traian Vuia, Aurel Vlaicu si Henri Coanda si o serie de ateliere dedicate atat copiilor, cat si adultilor, au declarat organizatorii.

- Pe 29 ianuarie 1917, la Vaslui, Raul Dona incepea sa isi scrie jurnalul, din dorinta de a-i lasa fiicei sale insemnari asupra primelor luni de viata. Medic militar si ginere al lui Barbu Stefanescu Delavrancea, provenea din familia generalului Nicolae Dona, participant, in rol de comandant, la Razboiul…

- Trupa Fortelor Navale SUA stationate in Europa a oferit un spectacol surpriza elevilor si profesorilor din cadrul Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar“ din Campina. Pentru o ora, atat cat a durat concertul, elevii mai indrazneti au uitat de rigorile regulamentului impus de uniforma si s-au dezlantuit…

- Lucrarea ldquo;Galbenele si ulcior, semnata de Stefan Luchian a fost adjudecata, marti seara, in cadrul unei licitatii, la pretul de 130.000 de euro.Tabloul lui Luchian s a aflat pentru aproape 100 de ani in colectii private.O alta lucrare vanduta la o suma ridicata a fost Cantecul ciobanasului de Nicolae…