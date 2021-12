Stiri pe aceeasi tema

- S-a facut mai bine de un an de cand Dominic Fritz a fost investit ca primar al Timișoarei. Cine vrea sa vada partea buna a victoriei USR pe Bega zice ca a fost anul așezarii lucrurilor. Cei care nu suporta acest partid și ideea de primar neamț, ba mai sunt și nostalgici dupa Nicolae Robu ... The post…

- Lucrarile efectuate la linia cale de tramvai pe strada Nemoianu va aduce schimbari și in circulația mijloacelor de transport in comun. Acestea vor fi in funcție sambata și duminica. Mijloacele de transport in comun de pe liniile de tramvai 1, 2 și 4 vor circula deviat, in 13 și 14 noiembrie, din cauza…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, solicita demisia de urgența a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Cererea e lansata dupa ce problema Colterm nu a fost nici acum rezolvata, iar un timișorean a decedat pentru ca s-a incalzit cu aragazul. Țoanca spune ca Fritz va avea parte de sute de plangeri pentru…

- Joi, 28 octombrie, incepand cu ora 18:00, va avea loc o noua conferința organizata de Universitatea de Vest din Timisoara, sub genericul La UVT, Cultura este Capitala!. Scriitorul și diplomatul Vasile Popovici va dialoga cu cunoscutul om de cultura timișorean Mircea Mihaieș in jurul unei teme cat se…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- Conform informațiilor facute publice de consilierul local Radu Țoanca, la Parchetul de langa Judecatoria Timișoara va fi inregistrata oficial o plangere a SC Horticultura SA Timișoara, prin care societatea anunța ca actualul viceprimar al Timișoarei, Ruben Lațcau, ar mai avea de executat 14 zile de…

- Intrunit in aceasta seara, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat mai multe masuri care se aplica in localitatile in care rata de infectare este mai mare de 6 la mia de locuitori, asa cum este si cazul Timisoarei. Printre acestea se numara obligativitatea purtarii mastii de protectie,…

- La un an de la alegerea lui Dominic Fritz in functia de primar al Timisoarei, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a facut un mic bilant al actualei administratii. Iar concluzia lui este ca timisorenii au luat o “teapa uriasa” prin alegerea lui Fritz. Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis afirma…